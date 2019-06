Mamá de Jefferson Farfán revela que mantiene contacto con los padres de Yahaira Plasencia (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La madre de Jefferson Farfán, Rosario Guadalupe, no quiso confirmar en una entrevista si su hijo retomó su relación con Yahaira Plasencia. Sin embargo, 'Doña Charo' dejó en claro el buen concepto que tiene de la salsera y de toda su familia.

"La verdad que no lo sé (si mi hijo está con Yahaira). Siempre, desde que mi hijo tuvo la primera relación con ella, que fueron pareja, enamorados, es una buena chica, trabajadora, emprendedora, no se mete con nadie. Por más que todo mundo habla sandeces y media de ella, ella nunca contesta. Me parece una buena chica", comentó la madre del futbolista.

Asimismo, 'Doña Charo' sorprendió al revelar que ha mantenido contacto con los padres de la popular 'Reina del totó', pese a que se terminó la relación con su hijo.

"Mi hijo me la presentó, llegó a mi casa, no tuve ninguna clase de problema con ella, ni con su familia. Tengo un buen trato con su familia. Cuando se acabó la relación, igual yo tengo contacto con su mamá, con su papá. Tengo una buena relación con ellos. El tema de la pareja es de mi hijo, no mío. Si ellos se portan bien conmigo y con mi hijo, bacán, yo no tengo ningún problema", sostuvo 'Doña Charo' al noticiero 'Día D'.