Marcela Navarro, talentosa y reconocida cantautora, alista maletas para representar al Perú en la 14.ª edición del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, certamen cuya final se celebrará el próximo sábado 24 de octubre en la Sala Teatro Cantegril en Punta del Este, Uruguay.

La artista obtuvo la representación oficial tras consagrarse ganadora en el Festival Nacional de la Canción Perú. En dicha competencia, su composición “Yo volveré” se impuso ante cerca de 500 canciones participantes a lo largo de dos galas clasificatorias.

La ganadora de “La Voz Perú” revela que el tema que llevará a Uruguay nació al evocar la tarde en que decidió dejar su ciudad natal, Iquitos, para mudarse a Lima y dedicarse de lleno a la música.

"Yo volveré nace de recordar el momento en el que me fui de mi casa, en el que les dije a mis padres que me iba a ir porque quería buscar mi camino haciendo música". dice Navarro.

“Yo volveré nace de recordar el momento en el que me fui de mi casa, en el que les dije a mis padres que me iba a ir porque quería buscar mi camino haciendo música. Ellos inicialmente se oponían; mi padre quería que estudiara Derecho y mi plan en otra época era ser maestra de día y cantar de noche en algún bar. Creo que ahora me doy cuenta de que mis padres, sin saberlo, hicieron que tomara el camino correcto: si no me hubiesen mostrado su rechazo, no hubiese buscado otros horizontes”, detalla Navarro.

Asimismo, Navarro reveló que, al momento de despedirse definitivamente hacia la capital, sus padres le compartieron confesiones personales guardadas por años: su madre le reveló que desde joven escribía sus propios poemas y canciones en una libreta, mientras que su padre le contó sobre su pasión por tocar la guitarra eléctrica.

“Fue un recuerdo agridulce por irme buscando algo diferente y al mismo tiempo desprenderme de mi casa, de mis padres, de mi familia y de mi barrio de tierra. He sido doblemente migrante: así como me fui de mi ciudad, me fui también del Perú y experimenté muchas cosas buenas y malas antes de poder consolidar mi deseo de dedicarme a la música”, añadió Navarro

Dejar la casa familiar y la tierra, son experiencias que se han convertido en canción y que Marcela Navarro espera llevar a buen puerto en el festival uruguayo. “Este tema quiero dedicárselo a todos los que saben lo que significa alejarse de su casa, pero siempre llevando sus raíces con orgullo y con el deseo latente de volver a su tierra”, concluyó.