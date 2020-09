Mario Hart y Korina Rivadeneira ya viven su primera experiencia como padres y no dudan en compartir cada anécdota en las redes sociales. Esta vez, el piloto sorprendió a sus seguidores al demostrar que comió la placenta de su esposa.

A través de sus historias de Instagram, el exchico reality grabó el preciso momento en que recibía la placenta de Korina Rivadeneira preparada en una especie de jugo.

“Antes de irnos me han traído un rico juguito de la placenta de mi esposa para que pueda vivir la experiencia de que pueda tomarme la placenta de la bebecita. Así que le voy a meter un sorbo porque la que se lo debe tomar es Korina, pero me han permitido tomarla, así que ahí vamos”, contó Mario Hart en sus historias.

Mario Hart comió la placenta de Korina Rivadeneira. (Foto: Instagram)

Tras probar el preparado, el piloto aseguró que estaba rico y hasta brindó con su esposa Korina Rivadeneira, quien era la que tomaría la mayor parte del preparado.

“La gente no me cree lo de la placenta, pero es verdad te tomas la placenta. Obviamente no te la tomas la placenta sola en un vaso, la licúan, hacen como un jugo de frutas pero con placenta. La que se lo tiene que tomar es la mamá por una serie de beneficios que genera en ella”, explicó Mario Hart.

