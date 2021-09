El último miércoles 1 de septiembre, los chicos reality Mario Hart y Elías Montalvo fueron suspendidos de “Esto es guerra” tras protagonizar una pelea durante el juego “Frase escondida”. No obstante, luego de la competencia, ambos decidieron no pronunciarse.

El piloto y capitán de los ‘combatientes’ reapareció en redes sociales tras la polémica agresión a su compañero de reality y compartió una fotografía suya en Instagram. En la imagen, Hart no hace referencia a su alejamiento de “Esto es guerra”, pero comparte un misterioso mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mario Hart compartió una fotografía al lado de su bicicleta. “La vida continúa (Life goes on). ¡Se viene viaje! ¡Adivinen a donde me voy a montar bici!”, escribió.

Mario Hart y su publicación tras ser suspendido de "Esto es guerra" por agredir a compañero. (Foto: @mariohart)

Su publicación ha generado comentarios divididos, ya que algunos seguidores celebran su regreso a redes sociales, mientras otros le recuerdan el polémico incidente en el que agredió a Elías Montalvo.

“A donde no esté Elías, sino le vuelves a pegar”, “Abusivo”, “¿Donde quedó tu educación? Pobre Elías, ojalá vuelva”, “ya eres un padre de familia tienes tu esposa tu hija, y aun sigues comportándote así”, son algunos comentarios de su post.

Como se recuerda, tras el incidente vivido en “Esto es guerra”, la producción del programa emitió un comunicado donde explicó que Mario Hart y Elías Montalvo dejaron de aparecer en el programa del miércoles 1 de setiembre porque fueron suspendidos inmediatamente.

