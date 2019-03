Mario Irivarren habló tras fin de la relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ivana Yturbe reveló hoy que su relación con Jefferson Farfán había terminado hace una semana. Estas declaraciones las dio luego de que Magaly Medina mostró un 'ampay' donde salía la modelo en comprometedoras imágenes con el chico reality.

Tras la difusión de estos videos, Mario Irivarren dijo a 'América Espectáculos' que no quiere dar una opinión al respecto, pero que no ha retomado su relación con Ivana Yturbe.

"No tengo nada qué opinar, la verdad. No me gusta hablar de mi vida privada y menos la de terceros", dijo en un primero momento.

Luego descartó un regreso. "No hay una relación que se está retomando. Hay una relación cordial y creo que se ha mantenido de manera natural aquí en el programa (por 'Esto es Guerra')", expresó.

"No se ve nada malo. Ahí no se ve que nosotros retomamos la relación. No hubo un beso, no hay un abrazo, no hay absolutamente nada. Mario y yo somos compañeros de trabajo", comentó.