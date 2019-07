Mario Irivarren invita a Ivana Yturbe a comer en restaurante de Alondra García Miró (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mario Irivarren habló de su visita al nuevo restaurante de su expareja Alondra García Miró y aclaró que su aparición se debió a que uno de sus mejores amigos es socio del local donde también se encuentra un 'concept store'.

"Me he quedado ahí como tres horas y me he comido de todo. Pagué, ojo. Cuando un amigo abre un negocio, uno tiene que ir a apoyarlo, he colaborado, creo que es importante", comentó el chico reality sobre su visita.

Asimismo, Mario Irivarren contó que no llegó a cruzarse con Alondra García Miró; sin embargo, no tendría ningún problema en saludarla si se hubiese dado la ocasión.

Por otro lado, el integrante de 'Esto es Guerra' dejó en claro que no tuvo ninguna discusión con Ivana Yturbe por ese tema y hasta la invitó a conocer el restaurante.

"Ella (Ivana) tenía un lady's night (noche de chicas), pero yo le he dicho que vayamos que la comida está muy buena. Ella y yo siempre salimos a comer a varios restaurantes porque somos de buen diente", sostuvo Mario Irivarren.