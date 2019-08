Mario León, el recordado 'Armando' de 'Mil Oficios' y su nueva faceta en el Poder Judicial

Síguenos en Facebook

Mario León, actor que dio vida al singular 'Armando' en la desaparecida serie 'Mil Oficios', reveló a qué se viene dedicando desde que la producción dirigida por Efraín Aguilar fue cancelada el 2004.

Tras aparecer como participante en el programa 'Los Reyes del Playback' interpretando al cantante Raphael el 2016, Mario contó que antes de tomar el papel de 'Armando' ya se dedicaba a la docencia desde 1990 y que actualmente se siente entusiasmado por sus nuevos proyectos vinculados al ambiente artístico.

"Me he dedicado a la docencia durante 20 años. He sido profesor de arte. Soy de la especialidad de arte dramático pero también enseñé dibujo, pintura, danza folclórica", contó el artista que también conduce un programa online de entrevistas.

Tras alejarse de la docencia en instituciones públicas enfocó su energía en su programa 'Las Noches de Mario León', emitido por el Facebook de "Miraflores TV" (antes Radio Miraflores) los viernes a las 11 de la noche desde el 2018.

"Es un magazine de entrevistas donde van artesanos, literatos y políticos, gente de teatro. Entrevisté a Efraín Aguilar, a Karla Tarazona la otra vez, también a Eva Bracamonte, que ha escrito un libro. Es un programa totalmente blanco. No sabes lo feliz que me siento, ya tengo más de un año en el programa", señaló el actor.

Su trabajo en el Poder Judicial

A la par de sus actividades conectadas con al arte, Mario León señaló que viene laborando en el Poder Judicial del distrito de San Juan de Lurigancho.

"Estoy trabajando en el Poder Judicial, en el módulo de Familia y la Mujer maltratada en San Juan de Lurigancho. Soy orientador del público usuario. Yo como educador voy a los hogares de las personas que habían sido maltratas por sus parejas a averiguar el estado en que se encontraban y sobre todo sus hijos, si estaban bien en el colegio. Entonces hablaba con el profesor o con los directores para saber si estaba bien en el colegio. Es un trabajo de campo", contó.

Interpretar a un personaje homosexual

El actor explicó que dar vida al estilista 'Armandito' le ha dado muchas alegrías como artista pues fue un reto para él interpretar en aquellos años a un personaje homosexual.

"A mi me dio mucho temor de hacer un personaje como este en ese época porque a pesar de que estamos en el siglo XXI hay gente retrógrada que le cuesta asimilar que en el mundo que nos rodea hay miles de homosexuales que no aparentan serlo. Millones que viven una doble vida", señaló.

Además indicó que nunca ha tenido prejuicios al aceptar un papel en la actuación. "El personaje de Armando me ha dado muchas satisfacciones, tantas que yo no pensé que las iba a tener como actor. No tengo prejuicio de nada, no tengo ningún problema de hacer el personaje de gay", reveló.

Habla de su amistad con Efraín Aguilar

En su programa de entrevistas, Mario León tuvo recientemente en una conversación con Efraín Aguilar, ex productor y ex director de 'Mil Oficios' a quien considera un amigo muy querido.

"Entrevisté a Efraín Aguilar hace tres meses. Aceptó la invitación de ir a mi programa en la noche. Fue una bonita experiencia. Lo entrevisté juntamente con Susan León. Resultó muy simpática la entrevista. A Efraín lo respeto, lo quiero como amigo, es un señor para mi. Yo a Efraín lo trataba de 'usted' porque yo al director lo tengo que respetar porque me está dirigiendo. Entonces me 'fregaban' en el trabajo por eso, pero yo siempre le dije 'usted', contó.

Su relación con otros personajes del elenco

Tras la salida abrupta que tuvo la serie en canal 5, Mario León contó que varios de sus compañeros se fueron a otros canales de televisión y otros proyectos, por lo que ya no frecuentó a otros miembros del elenco.

"(No tengo contacto) con ninguno de 'Mil Oficios' porque no los veo. Vanessa Jerí es sumamente campechana. A mí me encanta. Cuando me ha saludado por el mesenger me ha dicho 'Marito lindo'. La felicité por su embarazo. Es una chica linda", dijo Mario León, quien no descarta regresar a las luces de la televisión.

"Sí me gustaría regresar a la televisión, por supuesto. Tengo las ganas de trabajar en televisión, es parte de mi vida como actor", finalizó.