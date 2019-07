Marisol sobre maltratos en ‘El Gran Show': “No volvería ni a concursar ni a bailar”

Síguenos en Facebook

Marisol es una reconocida cantante peruana de cumbia, que se ha vuelto portada de los medios digitales, y no por un nuevo tema musical, sino por revelar que pasó una mala experiencia en ‘El gran show’, programa producido por Gisela Valcárcel.

La cantante tuvo una entrevista con Exitosa, en la que comentó sobre el altercado que tuvo Susan Ochoa y Gisela Valcárcel.

“Yo la entiendo a Susan, se sintió ofendida. Creo que cualquier persona sí se hubiera sentido ofendida con lo que pasó, pero creo también que la otra persona (Gisela) no quiso herirla, no se expresó bien, no encontró las palabras”.

Marisol reveló que la producción de ese programa la trató mal: “Yo también me hubiera molestado. Yo estuve en ‘El gran show’ y he vivido cosas peores que ella (Susan Ochoa), sin embargo, nunca dije nada porque no me sumaba a mi carrera”.

Luego continuó con: “Yo no quise hablar nunca de este tema y la verdad pasé peores cosas que Susan. En público no me dijeron lo que le dijeron a ella, porque me da un ataque, pero pasé muchas cosas ahí, me trataron prácticamente como si fuera un trapeador, no respetaron el contrato que tuvimos. Al inicio yo me quería ir, pero me encariñé con el programa y quise seguir, pero luego me obligaron a irme y me fui".

La cumbiambera comentó que su salida del programa fue repentina, y no respetaron el acuerdo en la que ella había llegado con los de producción.

“Justo me tocaba trabajar en un matrimonio en Chimbote y me dijeron que si no bailaba definitivamente me retiraba y pedí que pongan un reemplazo porque así fue el trato, pero me dijeron que no, así que no me quedó otra que irme. Me dolió en el alma porque estábamos llegando a las últimas galas”.

PENALIDAD EN LOS PROGRAMAS DE GISELA VALCÁRCEL

Mariol comentó en la entrevista que sí se paga una penalidad en cada programa de Gisela Valcárcel: “Yo fui con mi cheque, tenía mi platita ahorrada así que llené mi cheque les dije ‘toma tu cheque y me voy’, pero no lo cobraron porque yo no estaba saliendo, ella me estaba botando”.

EL GRAN SHOW

Al ser consultada si regresaría a los programas de Gisela Valcárcel, Marisol comentó que por ahora no está en sus planes, ya que ya vivió esa experiencia.

“No diría de esta agua no voy a beber, pero por ahora no creo, ni a concursar ni bailar. Yo entre para vivir la experiencia y saber cómo era, pero no creo que volvería a eso”.