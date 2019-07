Marvel Studios: Las 11 próximas películas y series confirmadas para la Fase 4 (FOTOS)

Síguenos en Facebook

Este sábado 20 de julio, en la Comic-Con de San Diego, Marvel Studios sorprendió a los fanáticos de sus sagas con los anuncios de las próximas películas y series del universo de superhéroes.

Son 11 los títulos que ya estarán en la cuenta regresiva de la espera de sus seguidores.

1. “The Eternals”: El filme, que se basa en el comic de una raza ficticia de superhumanos, será dirigida por Chloé Zhao —premiada en el 2017 en el Festival de Cannes por su película “The raider”—, se estrenará el 6 de noviembre del 2020. Tendrá en el elenco a Angelina Jolie, Richard Madden, Kumai Nanjiani, Lauren Ridloff y Brian Tyree, entre otros.

2. “The Falcon and the Winter soldier”: La nueva serie podrá ser vista solo desde la plataforma de streaming de Disney+, a partir del otoño del 2020. Esta nueva producción contará con Stan y Daniel Brühl, Anthony Mackie y Sebastian Stan.

3. “Schang-Chi And The Legend Of The Ten Rings”: El estreno de esta película a partir del 12 de febrero del 2021.

La mención de los diez anillos en el título de la película podría ser una referencia a la organización que secuestro a Tony Stark en "Iron Man 1". Además, contará con la actuación de Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung y será dirigida por Destin Daniel Cretton.

4. “WandaVision”: La serie será dirigida por Elizabeth Olsen, Paul Bettany y Tenonah Parris y podrá ser disfrutada en la plataforma de streaming de Disney+ desde 2021.

5. “Loki”: La serie será protagonizada por Tom Hiddleston, y estará disponible en 2021 en Disney+. El dios de la mitología griega “Loki” es hijo de los gigantes Farfabauti y Laufey. Tras ser considerado por Odín como su hermano, asesinó a Balder, por lo que fue capturado y ataco a tres rocas.

6. “Doctor Strange in The Multiverse of Madness”: Protagonizado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, ya dirección está a cargo de Scott Derrickson, y se estrenará el 7 de mayo del 2021. Cumberbatch fue el anfitrión de la presentación de la película y anunció que los eventos de este filme estarán vinculados con los narrados en la serie WandaVision. Se ha confirmado que la Bruja Escarlata tendrá un rol crucial en la historia de la película.

7. “What if”: Será la primera serie animada en el Universo Cinematográfico de Marvel, y tendrá la voz de Jeffrey Wright como “The Watcher” y muchos otros actores representando sus propios roles con el talento de su voz. La serie estará en Disney+ en 2021.

8. “Hawkeye”: Contará con Jeremy Renner y, por primera vez, con la de Kate Bishop, la serie estará en Disney+ en 2021. El personaje creado por Stan Lee apareció, por primera vez, como un villano en “Tales of Suspense” y luego se unió a los Vengadores.

9.“Thor: love and thunder”: Tendrá a Chris Hemsworth,Tessa Thompson y Natalie Portman, quien hará el papel, por primera vez y según lo anunciado en la Comic-Con, de Thor. El filme, que estará en los cines a partir del 5 de noviembre del 2021, también contará con Tessa Thompson, quien regresará con el personaje de Valkiria, uno abiertamente homosexual.

10. "Black Widow": Scarlett Johansson regresará como la viuda negra junto a David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle y Rachel Weisz. La película, dirigida por Cate Shortland, llegará a los cines el 1 de mayo del 2020.

11. "Blade": Será la nueva película de Marvel, con el actor ganador del Premio Oscar Mahershala Ali como el cazador de vampiros. La película aun no cuenta con fecha de estreno oficial.