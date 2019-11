Mateo Garrido Lecca: "Como humorista me río de mí mismo desde hace años"

En lo que menos quiere pensar Mateo Garrido Lecca -ingeniero industrial convertido en un exitoso comediante- es en los sentimientos a favor y en contra que genera en los últimos tiempos en las redes sociales.

"Ya me acostumbré a todo eso. Entiendo que no siempre los ataques son personales, que muchas veces es parte desumarse a una joda. Cuántas veces uno lo ha hecho... Quiero entender, para preservar mi salud mental, que no es algo personal, ni menos odio", nos dice mientras alista el regreso de su unipersonal "Selfie" el 20 y 27 de noviembre y el 4 de diciembre en el Teatro Pirandello.

¿Eres de los que responden a esos seguidores que te dan duro?

Ignoré por mucho tiempo, y eso que yo vengo recibiendo bullying en redes dos años y pico.

¿Y ahora lo haces?

La gente no es consciente de la cantidad de insultos que recibimos. A mí me aconsejan: "Mateo, ¿por qué respondes? Deberías ignorar". Pero es que ignoro 999 y al mil respondo. No sabes los insultos que he pasado por alto, que he leído y me han hecho leña. Pero de repente tuve un mal día, leo algo tonto y es suficiente para explotar.

Pero ya está bajando contigo la polémica...

Hay gente que ya se cansó de escribir el mismo chiste diciendo: "Mateo no da risa", "Mateo da sueño", "¿Cuándo es tu show para volvérmelo a perder?". Siempre repiten lo mismo. Hasta hace muy poco compartía los que eran ingeniosos. Me pasaban memes míos que me parecían geniales. Como humorista me río de mí mismo desde hace años...

Además, siempre será difícil gustarle a todos...

Eso es normal. Que no a toda la gente le guste mi humor, normal. Por ejemplo, yo reconozco a Chris Rock como un gran humorista, pero a mí no me da un centavo de risa; pero me encanta Les Luthiers. Igual sucede con comediantes peruanos. Me gustan unos más que otros, y eso no quiere decir que uno es peor y el otro mejor.

Entonces la crítica no te afecta...

He aprendido a valorar la crítica de gente que es muy cercana a mí o de la que admiro; de ellos la crítica positiva o negativa es para valorarla. De la gente que no conozco, así me celebren todo, no me voy a inflar por ello.

¿Desde cuándo en el stand up comedy?

Desde hace siete años, y todo fue por casualidad. Yo siempre iba con mis amigos a espectáculos de stand up en cuanto local se presentaban. Una noche estaba en el show de Carlos Palma y él pregunta por un voluntario que quiera subir al escenario. Uno de mi grupo coge mi mano y la levanta, y aunque me resistí, me suben a la tarima. Como iba siempre a los shows, sabía cómo era la rutina del inicio, así que me atreví. La gente se rió y yo me emocioné. Nunca había sentido esa sensación del aplauso... Eso fue en el 2011 y me dije que siempre iba a hacer esto.

¿El stand up comedy se encuentra en su mejor momento?

Está creciendo, pero creo que hay una proliferación. Ahora todo el mundo anda diciendo que hace stand up o unipersonales por haber pasado solo por un taller. Yo esperé cinco años para hacerlo.

Se anunció hace poco que estarás en "Pataclaun"...

Y allí hubo una desinformación. La gente cree que voy a ser Cachín, y para empezar el claun parte de ser uno mismo. Yo no puedo hacer de Machín, que parte de la identidad de Carlos Alcántara. Lo que se ha relanzado es la marca Pataclaun y se hará una obra el próximo año. He entrado a la escuela para formarme.