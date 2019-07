Mateo Garrido Lecca reveló que va a terapia por los insultos que recibe en las redes sociales

Síguenos en Facebook

Mateo Garrido Lecca es un comediante peruano que realiza diversos monólogos y puestas en escenas en diversos locales. Pero su popularidad se ha incrementado no por su trabajo, sino por los insultos y bromas de los usuarios en redes sociales, ya que piensan que sus bromas son muy aburridas.

"No eres de piedra, ¿no? De verdad, que los memes creativos me dan risa, sí. Pero sí llega a un punto en el que ya demasiado maleteo, a veces por nada, esos son los que a mí me molestan. Por ejemplo, tuve un show en Trujillo... había muchos comentarios muy ingeniosos que me hacían reír, pero en serio había otros que eran: 'Bien gente, hagámoslo m$#&%, que se dé cuenta que nadie lo quiere en Trujillo, que no vuelva nunca más'. Y yo esos sí me los cuestionaba", reveló en una entrevista para el canal de Henry Spencer.

Luego continuó con: "Yo considero que ya soy un meme, o sea, sacan memes míos todo el tiempo. Es más, soy un chiste fácil. Si alguien quiere 'likes' dice 'Mateo aburrido' y tiene 'likes', es como decir 'Toledo Borracho'".

En un momento de la entrevista, Mateo reveló que está yendo a terapia desde hace tres meses, ya que cree que él hizo algo malo para que estos ataques en redes sociales se incrementen.

"Esto no es reciente, tiene por lo menos un año, y yo me he callado y me he callado, y apenas respondo uno y empiezan a decir 'se picó', pero la gente no tiene idea de los miles de insultos que yo recibo a diario. Me imagino que siguen viendo que te va bien, siguen viendo que sigues llenando, siguen viendo que estás feliz, pero no se dan cuenta, no te conocen. Entonces traté de buscar qué les he hecho, porque lo peor que les pude hacer fue contarles un mal chiste. Pero llegué a entender que mi chamba es para mí", reveló.