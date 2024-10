Con cuatro álbumes bajo el brazo, colaboraciones de lujo y varios shows en Latinoamérica, Estados Unidos y España, Mateo Sujatovich ha logrado consolidarse como uno de los referentes de la música argentina.

El líder de Conociendo Rusia vuelve al Perú este 24 de octubre en Barranco Arena para presentar su cuarto disco ‘Jet Love’, que se gestó en los viajes que surgieron por las giras y conciertos en diversas ciudades del mundo. Lanzado en abril de 2024, este trabajo discográfico ha sido aclamado por la crítica y ganó notoriedad por sus colaboraciones con artistas como Natalia Lafourcade.

En el marco de su nueva gira, Diario Correo conversó con ‘El Ruso’ sobre el proceso artístico de este álbum que recibió dos nominaciones a los Latin Grammys 2024. Respecto a su presentación en Lima, el artista promete un concierto lleno de energía y resaltó su conexión especial con el público peruano desde sus primeras presentaciones.

—‘Jet Love’, álbum por el que estás nominado a los Latin Grammys en dos categorías, ¿cómo fue el proceso creativo para llegar a este resultado?

El proceso del álbum empezó componiendo bastante en los últimos años de la gira ‘La Dirección’, en aviones y en viajes. Fue la primera vez que me pasaba eso de estar en un tour tan grande e internacional por tantos países y me movilizó mucho esa vida. Me parece que ‘Jet Love’ es un disco que claramente por el nombre y todo, está inspirado en ese universo.

—A la hora de la producción musical, ¿sueles involucrarte o lo dejas en manos del productor?

Me involucro muchísimo en todos los aspectos del proyecto, en la grabación, en el vestuario, en la mezcla, en todo estoy atento y dando mi perspectiva.

— Incluyeron herramientas sonoras ambientales para hacer el disco más inmersivo y reforzar el concepto?

Sí, tal cual, nos divertía mucho eso. Que la intro del disco tengan todos estos sonidos del avión y del aeropuerto para ya meterte en una en ese universo.

—¿Tomaste otros álbumes de referencia para el sonido que querías lograr en el disco?

Creo que más que álbumes, tomamos de los 80′s por los sintetizadores y por algunos sonidos en particular. Esa época fue la referencia más grande que un disco de algún artista.

—¿Tuviste una retrospección al momento de crear este último proyecto, de algún modo volviste a tus discos anteriores?

No, la verdad que no. Es un disco que suena diferente a los anteriores, no tiene tanto que ver. Quizás se puede parecer o puede compartir con el primero por los sintetizadores y más, pero es un álbum que suena completamente distinto.

—¿Cómo fue trabajar con Natalia Lafourcade? ¿La relación con ella la venías desarrollando o surgió para su colaboración?

Nos conocimos en México, tuvimos varias noches, almuerzos, cenas y planes divertidos en común, ese fue el modo que nos conocimos pero no habíamos trabajado juntos. Fue una composición a distancia, yo le mandé un pedazo de la canción y al rato ella me lo mandó escrito y cantado. No nos pusimos a escribir juntos pero ella interpretó perfecto el tema de la canción y obviamente la hizo crecer muchísimo.

—¿Y cuál dirías que es la canción más personal para ti de este nuevo álbum?

Más personal puede ser que sea ‘Jet Love’, que es la que le da el nombre al disco y describe bastante ese sentimiento de soledad en el avión. Yendo de lado a lado, un poco perdido y sin rumbo, que es algo que pasé en el momento en el que la escribí.

—Volviendo al tema de los premios, ¿crees que son tan importantes en la carrera de un artista?

Es súper especial ser reconocido por los colegas o por la gente de la industria. Por otro lado, estaremos todos juntos dándonos un abrazo y acompañándonos, pero al final creo que es más importante el reconocimiento o la validación que el premio en sí.

—¿Qué novedades podemos esperar además de este nuevo trabajo para el concierto del 24 de octubre en Lima?

Va a ser increíble el show, hace bastante que no nos vemos con la banda. La vez pasada que toqué solo en el Gran Teatro Nacional estuvo hermoso, es un público que sé que me quiere mucho y que me espera. Ahora volvemos con la banda y con concierto que venimos tocando mucho en Argentina y tenemos muchísimas ganas de ir a Perú.

—¿Qué elementos tomaste en cuenta para llegar a construir el setlist de este nuevo show?

El setlist tiene un gran porcentaje de álbum nuevo, por supuesto, y además las canciones que nunca pueden faltar, que yo sé que la gente que está allá las está esperando y vamos a ir a cantárselas.