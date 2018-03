Mauricio Diez Canseco a Gisela Valcárcel: "Quien empezó mi fijación por las rubias fuiste tú" (VIDEO)

Síguenos en Facebook y YouTube

El empresario Mauricio Diez Canseco intimidó a la conductora Gisela Valcárcel, a quien confesó que sentía atracción por ella, durante los años 85.

“No me vas a creer, pero quien empezó mi fijación por las rubias, en el año 85, eras tú...fue por el año 87 (...) En ese momento no me salían las palabras para decírtelo”, expresó el popular ‘Pizzero’ frente a la conductora, quien se intimidó con la confesión del empresario. “El palomo me sorprende a mí. Por favor, me voy a desmayar, ¿por qué no me lo dijiste nunca’”, pronunció Valcárcel.

Asimismo, Diez Canseco aclaró que tiene una relación cordial con sus exparejas y madres de sus hijos, Daysi Ontaneda y Paula Marijuan. “Cada una trabaja en su área, pero no se ven, pero yo sí las veo. ¿Si quedamos como amigos? No es fácil, pero lo intento. Primero pido perdón”, acotó.

Por su parte, la esposa de Diez Canseco, Antonella De Groot, quien también se confesó con Gisela Valcárcel, manifestó que nunca pensó en casarse tan joven. “Nunca pensé en casarme y tener hijos. Veía a Mauricio un señor serio, al comienzo me arrochaba y me intimidaba, pero es muy respetuoso. Lo que más me gustó es que me regalaba su tiempo siendo un hombre tan ocupado”, indicó Antonella, quien contó que todos los días le prepara su lonchera al empresario para que se vaya a trabajar.

“No es lo mismo comer en un restaurante que la comida que te prepara tu esposa. Él no es muy complicado, todos los días come pollo al honor y arroz integral”, refirió.

Finalmente, el ‘Pizzero’ indicó que casarse con Antonella fue la mejor decisión que tomó en su vida. Además, la parejita dio imágenes exclusivas del parto de su pequeño Francesco , al programa de Gisela Valcárcel, ‘Gisela busca… el amor’.