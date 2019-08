Mayra Goñi recuerda su papel de 'Yuru, princesa de la selva' y entona su canción (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz Mayra Goñi recordó cuando daba vida a la protagonista de la recordada serie de televisión 'Yuru, princesa de la selva' en su presentación en 'El Artista del Año'.

La también cantante rememoró el casting en que participó frente a Michelle Alexander, quien lidera 'Del Barrio Producciones', que se encargó de producir la serie.

"Me dieron un papel para aprenderme y me dijeron 'hazlo por si acaso' y pasé. Ella me dio la oportunidad", expresó Mayra Goñi.

Michelle Alexander también participó de la conversación y le hizo recordar cuando cantaban la canción de 'Yuru, princesa de la selva'.

"Ya cantaba lindo, ¿te acuerdas? 'Con los animalitos', ¿cómo era?", dijo la productora.

Goñi respondió cantando la recordada canción que formó parte de la infancia de muchas personas. Tras el intercambio de palabras, la actriz demostró su talento en la pista de baile de 'El Artista del Año'.