Mayra Goñi se pronuncia tras revelaciones de Fabio Agostini: "Estoy con mi conciencia limpia"

Síguenos en Facebook

La actriz Mayra Goñi se pronunció al culminar su participación en 'El artista del año' sobre las revelaciones de su expareja Fabio Agostini en 'El valor de la verdad'.

Según la también cantante, su conciencia está limpia y que ahora está disfrutando de su vida para sin preocupaciones para referirse a los temas que se relacionan con Agostini.

“Yo no creo que él (Nesty, su actual pareja) esté preocupado, él sabe con la clase de persona que está. Yo también estoy con mi conciencia limpia, en algún momento hablé de esos temas y ya no quiero darle más vueltas al asunto. Yo estoy disfrutando de este momento de mi vida y estoy feliz como me ven, cero preocupada", expresó.

La recordada protagonista de 'Yuro, princesa de la selva' reiteró en que no iba a declarar sobre Fabio Agostini, quien afirmó que la actriz le fue infiel con Nicola Porcella.

"No me importa, no voy a responder nada. Él puede decir muchas cosas, yo no voy a hablar mal de nadie”, indicó.

Como se recuerda, Agostini también respondió en el programa conducido por Beto Ortiz que le fue infiel a Goñi luego de que ella haya viajado a España.