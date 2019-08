Mayra Goñi sorprende con su reacción al ver a Fabio Agostini sin ropa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Mayra Goñi sorprendió con la reacción que tuvo al ver una reciente fotografía que su expareja Fabio Agostini compartió en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo español publicó una instantánea en la que aparece sin ninguna prenda de ropa posando junto al exchico reality Eyal Berkover.

La joven cantante no pudo ocultar su rostro de asombro, luego de que el reportero de 'En boca de todos' le mostrara repentinamente la fotografía de su expareja.

“Ya no me acordaba ya, ¡ay Dios mío! (...) Él siempre se va a cuidar, a él le encanta cuidar su cuerpo, le encanta estar así de bien y bien por él. (...) Por algo he estado con él, de hecho me ha gustado, entonces le pongo like”, comentó Mayra Goñi.