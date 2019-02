'Melcochita' tras ser dado por muerto en las redes sociales: “Eso es obra de un estúpido"

Síguenos en Facebook

Luego de que en redes sociales se difundió la falsa noticia de su muerte, 'Melchochita' calificó de "estúpido" al sujeto que lo dio por muerto alarmando a todos sus familiares.

“Eso es obra de un estúpido, de gente acomplejada y sin corazón. El público me quiere, ha estado preocupado por mi salud y tengo aún las fuerzas para hacerlos reír y seguir viendo a mis hijas crecer”, comentó el actor cómico.

“Estoy vivito y coleando, respiro un poco mal por unos problemas de salud, pero tengo más vidas que un gato. Aunque claro, me asusté en la mañana cuando desperté y veía medio borroso y pregunté: ¿Doctor, es usted?, y me respondió: No, soy San Pedro... me quedé helado y me dijeron que era una broma”, agregó 'Melcochita' demostrando que no pierde su sentido del humor pese a encontrarse internado en una clínica.

Asimismo, el comediante agradeció a su esposa Monserrat Seminario por estar al pendiente de su salud y señaló "que en estos casos es cuando se ve el verdadero amor".

“Está en un tratamiento con inyecciones para seguir limpiando los pulmones y eliminar toda la sangre, para que no tenga una infección”, explicó Monserrat en declaraciones para Trome.