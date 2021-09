Pablo Villanueva ‘Melcochita’ no se duerme en sus laureles y a sus 85 años de edad el destacado humorista no le teme al trabajo y acaba de sumarse al comercio de la carga pesada por aplicativo.

El artista asegura que con este emprendiendo puede trabajar protegiéndose del COVID-19 al igual que su familia pues este negocio le permite realizar sus operaciones virtualmente.

El también sonero señala que se animó a incursionar en este rubro porque es buena oportunidad para que los comerciantes trasladen su carga de provincias los grandes centros de abastos de Lima u otras ciudades del país.

“Mediante el aplicativo carga.pe los comerciantes podrán trasladar su carga de frutas o verduras de manera fácil y rápido a todo el país, de esta forma los negociantes se podrán conectar sin intermediarios con sus proveedores de una forma sencilla y ahorrando dinero”, sostuvo el popular actor.

‘Melcochita’ sostiene que cuenta con el apoyo de su esposa Montserrat Seminario que la ayuda en sus redes sociales.

“La edad no es impedimento para trabajar. Ya estoy un poco viejito, pero no tonto, así como yo muchos pueden incursionar como comerciante. Montserrat me ayuda con este aplicativo que es recontra fácil y súper efectivo”, dijo.

“Estoy feliz y agradecido de esta oportunidad de ganarme la vida. A mis 85 años yo no le tengo miedo al trabajo. La tecnología es una bendición, allá los miedosos y los flojos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

‘Melcochita’ aparece en nuevo spot del Bono Familiar Universal

null null