Pablo Villanueva, más conocido como “Melcochita”, contó el triste momento que pasó tras la muerte de Jacky, de quien fue su padrastro cuando convivía con su exesposa, Mery Espinoza.

En una entrevista al diario El Popular, el cómico confirmó la muerte de la hija de Espinoza por cáncer. “Mi hija Jacky partió luego de batallar contra esa enfermedad llamada cáncer”, confirmó.

Del mismo modo, comunicó cómo se sentía por la noticia. “No puedo creer que ya no esté con nosotros. Me encuentro muy triste, lloro de dolor. No puedo creer todo lo que está pasando a mi adorable familia, es como una maldición”, agregó.

“A Jacky siempre la he querido mucho, igual que a su hermana Elizabeth. Las he criado como mis hijas, por eso me decían papá, porque padre no es el que engendra sino el que cría. Tengo los mejores recuerdos de tanto amor que le he dado y lo que ella me ha dado”, sentenció.

Cabe señalar que el también músico estuvo casado con Mery Espinoza por 10 años. Espinoza murió en el 2009 y la relación con ella acabó cuando comenzó a salir con Monserrat Seminario.

Jacky murió a los 44 años y convivió con “Melcochita” cuando tenía 9 años, es por ello que lo consideraban su figura paterna.

Además, el cómico pasó una muerte en su familia hace unas semanas, cuando su nieto de 22 años falleció en un accidente de tránsito en la Panamericana Sur de Lurín (Lima).

