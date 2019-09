Melissa Klug sobre viaje de Jefferson y Yahaira: “Me hubiese encantado que lleve a sus hijos de viaje” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Tras ver las imágenes que difundió Magaly Medina donde se ve a Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia paseando por Cuba, Melissa Klug no dudó en criticar el viaje del futbolista alegando que a sus hijos no los llevó de viaje a ningún lado.

“Sé que se los ha llevado un par de veces a comer, pero más no. Qué pena de verdad, qué pena situación porque estando con muletas y en plena recuperación tiene otras prioridades, y a mí me hubiese encantado que se lleve a sus hijos de viaje, de paseo o que al menos se los lleve a Chincha aunque sea, pero bueno, todas las personas no pensamos igual y no sentimos igual", manifestó la popular 'Blanca de Chucuito'.

A través de un enlace telefónico con el programa 'Magaly TV, la firme', Melissa Klug cuestionó la prioridad que tiene el padre de sus menores hijos al decidir viajar con la cantante de salsa en plena recuperación.

"Él puede irse de viaje con la persona que él quiera, llevarse a toda la familia, a todos los amigos, a todo el mundo, porque tiene la plata y lo puede hacer, pero yo pienso que para un padre o una madre siempre vamos a tener como prioridad nuestros hijos, la familia. Si para él eso es prioridad, entonces que la gente hable”, agregó Melissa Klug.