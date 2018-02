Melissa Klug, Karla Tarazona y Sully Sáenz posan juntas en sexys bikinis (FOTO)

Síguenos en Facebook y YouTube

Melissa Klug, Karla Tarazona y Sully Sáenz, se preparan para el estreno de su programa "Trapitos Al Aire, El Show", que se transmitirá desde el 6 de marzo por Willax TV.

Antes de presentarse juntas, las tres protagonizaron una sesión fotográfica en la que posan en roba de baño y echadas en el césped.

De esta manera, Melissa, Karla, Sully y Joselito esperan captar la atención del público en esta nueva aventura televisiva que irá de lunes a viernes en horario estelar.

Foto: Difusión

Recordemos que en declaraciones para Andrea Llosa, Melissa Klug aseguró que temblaba para la cámara cuando ingresó al Gran Show, pero que significó todo un reto que superó.

"Entrar al Gran Show era un reto para mi, pero sabía que lo podía saber. No sabía bailar y es difícil bailar en coreografías. Yo he podido bailar en discoteca, pero la coreografía tiene un paso diferente, se me complicaba a parte del pánico escénico", dijo Melissa Klug.

Además, Melissa Klug confesó que está muy enamorada de Ítalo Valcárcel, bailarín que conoció en la competencia de baile.