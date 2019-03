Melissa Klug sobre Diego Chávarri en 'EVDLV': "Ninguno de los dos debemos mencionarnos"

Síguenos en Facebook

Luego de conocerse que Diego Chávarri será el invitado de hoy en el programa 'El Valor de la Verdad', su expareja Melissa Klug se pronunció al respecto.

"Tenemos un acuerdo extrajudicial donde ninguno de los dos debemos mencionarnos ni hablar. Él (Diego Chavarri) es libre de hablar lo que quiera, no puedo callarlo; pero vamos a ver si es su verdad, ¿no?", dijo la expareja de Jefferson Farfán al diario Trome.

"Él apareció cuando me sentía vulnerable y me ayudó muchísimo. Estoy agradecida con eso. Luego, no terminamos bien, no nos entendíamos en muchas cosas y por eso decidí terminar la relación. Pero rescato que me apoyó bastante", sostuvo después.

Quienes también dieron su opinión fueron sus hijas en unos comentarios de Instagram.

Gianella Marquina comentó con varios emoticones de fuego, mientras que sus hermanas menores escribieron: "Yo quiero ver esto, ahora con qué me saldrás" y "Ya pero mínimo me regalarás un viajecito".

Por su parte, el exchico reality respondió con humor los comentarios de las hijas de la popular 'Blanca de Chucuito' demostrando que mantiene una buena relación con las jóvenes.