Melissa Klug y el futbolista Jesús Barco celebraron el último miércoles un año de relación con tiernos detalles y mensajes, sin embargo, una foto en donde la empresaria luce un anillo indica que la pareja se comprometió en matrimonio.

Melissa Klug comentó en una entrevista para Trome que no le preocupa lo que digan los usuarios en redes sociales. Además, tuvo énfasis en las personas que realmente la estiman y se alegran con este paso tan importante en su vida.

“Imagínate, estamos en el 2021. La diferencia de edades ni cosquillas nos hace, allá la gente sufridita (haters) que la pasan mal. Me hace feliz que las personas que me aman y me estiman, celebren conmigo el resto no cuenta para mí”, expresó.

Luego continuó con: “así es, la primera vez que me piden de esa manera es algo tan emocionante, tan mágico”.

Sobre su anillo, la también modelo comentó que es perfecto: “Está a la medida para mí, es hermosa”

Samahara Lobatón revela la fecha del matrimonio de su madre con Jesús Barco

Samahara Lobatón, hija de la popular ‘Blanca de Chucuito’, fue consultada por el programa “Mujeres Al Mando” sobre qué pensaba de la futura unión de su madre con el futbolista. “¿Le das el okey a ese matrimonio?”, le preguntó la reporta del espacio.

“Por supuesto, mi mamá mientras ella sea feliz con un hombre tan extraordinario como lo es Jesús, siempre vamos a estar nosotros (sus hijos) felices... Creo que ha encontrado su media naranja”, expresó al magazine que transmite Latina.

“Nosotros estamos felices de que ella haya cumplido un año con Jesús. Yo siempre lo he dicho, ellos son una pareja perfecta para mí (...) Jesús se enamoró de Melissa Klug y sus pollitos, ahora de su pollita nieta. Es un hombre extraordinario, no cabe duda”, agregó.

Pero es no fue todo, ya que la joven influencer también reveló que la boda de su madre estaría más cerca de lo que muchos piensan. “Él ama a mi mamá... Es más Xianna (su bebé) va a llevarle la cola a mi mamá, porque cuando ellos se casen mi hija va a tener un año”, indicó.