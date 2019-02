Melissa Paredes sorprende al revelar que vivió una experiencia similar a la de Poly Ávila

Síguenos en Facebook

Tras la grave denuncia que hizo Poly Ávila al asegurar que fue drogada en una fiesta en Asia, Melissa Paredes sorprendió al revelar que pasó por una experiencia similar a la de la modelo argentina.

“No he escuchado mucho sobre el tema (de Poly Ávila), pero recuerdo que, en una época, me sentí muy rara con un grupo de gente, pero gracias a Dios que no me pasó nada tampoco”, contó la actriz peruana.

La protagonista de 'Ojitos hechiceros' recordó que aquella terrible experiencia ocurrió cuando ella solía andar con gente de ‘Combate’.

"Fue en la época que estaba soltera, hace unos tres o cuatro años. Me sentí muy rara, estaba con gente del medio, pedí que me ayuden y que me sacaran de ahí. Quizá fue alguien que no estaba bien de la cabeza", agregó Melissa Paredes en una entrevista para Trome.

Asimismo, la esposa de Rodrigo Cuba señaló que ella no llegó a comprobar que fue drogada; sin embargo, no dudó en brindarle su apoyo a Poly Ávila.

"Como madre y mujer, apoyo a Poly, porque es terrible el hecho de sentirse rara. Da mucho miedo y lo he sentido. No sé si me drogaron o no, porque no lo corroboré, pero me sentía extraña y felizmente estaba al lado de mis amigos", sentenció la exchica reality.