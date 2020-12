Merly Morello, la joven actriz que interpreta a Lily en la teleserie “De vuelta al barrio”, se embarca -por primera vez- en una obra virtual dirigida para niños, “Alicia no es una maravilla”, una nueva aventura basada en el clásico de Lewis Carroll. “Siento que el mensaje de la obra es bastante interesante y se logró de una manera correcta”, sostiene Merly.

Asumo que ya estás más acostumbrada con el cambio de época en “De vuelta al barrio”...

Fue un shock para todos cuando Gigio (Aranda) nos comentó la idea, nos pareció bastante loca, porque era empezar básicamente una nueva serie, de una de época a una propuesta actual. Fue un cambio bastante drástico, tanto para nosotros como personajes, como para la historia en sí misma. Sin embargo, el resultado ha dado frutos maravillosos. En lo personal me encanta, aunque igual extraño muchísimo interpretar a Lily del 79.

¿Sientes que el público recibió bien el cambio?

Nos está yendo súper bien, así que supongo que sí. Igual entiendo que es un golpe un poco drástico, pero los comentarios que he recibido han sido bastante positivos.

¿Guardas la esperanza de que en una próxima temporada “De vuelta al barrio” vuelva a su época original?

A mí en lo personal, me encantaría, porque justo entraba en la época de los ochentas y creo que hubiera sido sería bastante interesante ver cómo manejarían esos años los guionistas. Si no se puede, no importa, porque está increíble esto de la época actual.

¿Cómo fueron las semanas en las que se dieron algunos contagios entre tus compañeros?

Era obvio que en algún momento cualquiera de nosotros se iba a contagiar, estamos en plena pandemia. Hubo muchos rumores de que se iba a cancelar la serie, pero lo que se hace cuando sale algún resultado positivo es poner en ‘stand by’ las grabaciones, no se graba y se hacen pruebas, y si sale negativo volvemos a grabar la siguiente semana. Se toma con bastante tranquilidad y apoyamos emocionalmente a nuestros compañeros, cada vez que se necesite algo de nosotros vamos a estar ahí, igual el canal se porta increíble.

¿Extrañas a los personajes que tuvieron que salir?

Los extraño muchísimo: a Ivoncita, Ana María, Adolfito, doña Teddy que es una señora maravillosa. Lo estamos haciendo para cuidarlos a ellos, pero en algún momento esperamos que regresen cuando ya todo vuelva a la “normalidad”.

Tu balance de este año...

Pude pasar más tiempo con mi mamá y con mi abuela -que son las personas con las que vivo- porque el año pasado y el anterior me la pasaba chambeando de un lado a otro. Eran muy pocas las veces que estábamos juntas las tres, ahorita en pandemia pudimos aprovechar muchísimo eso, reconectar con la familia. En el tema de trabajo, al principio fue un choque fuertísimo porque yo iba a chambear en bastantes cosas, se me venían las películas, unas obras teatrales, los viajes, pero la pandemia me tiró los proyectos al suelo. Al principio me afectó un montón, pero dije que todas las cosas pasan por algo, tengo que ver lo positivo y empezaron a salir cosas increíbles.

¿Y en la parte emocional?

Pensé que iba a enloquecer en algún momento, realmente me chocó un montón. Yo soy una persona muy sociable, me gusta mucho ver a mis amigos, pasar tiempo con la gente, ver a mis compañeros de trabajo, poder abrazarlos. Soy una persona de contacto físico, me encanta abrazar a las personas que quiero, y ha sido un golpe bastante fuerte no poder hacerlo.

Merly Morello

16 años. Debutó en la pantalla chica con el papel de Liliana Guerra Salas, en la teleserie “De vuelta al barrio”. Tiene definida su vocación y quiere perfeccionar su talento histriónico.