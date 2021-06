Michelle Soifer estuvo presente en el programa Vida y Milagros, conducido por Milagros Leiva, donde confesó que fue víctima de violencia física y psicológica por uno de sus exparejas que vivía junto a ella durante años.

La también modelo contó que esta situación de agresión comenzó cuando ella empezó a subir de peso, calificando su relación como una pesadilla.

“Esa persona me hacía sentir mal. Me decía: ‘Mírate’, ‘por qué estoy contigo’, era un maltrato psicológico y luego física (…) yo me despertaba todos los días diciendo: ‘Estoy viva, no me mató’ y viví así dos años y medio. Una pesadilla (…) creo que eran celos profesionales”, comentó Soifer.

Luego continuó con: “cuando este muchacho sale del país, sentí que salí de la prisión. Ahora sí soy valiente, antes la gente me veía en televisión gritando, animando a mi equipo, pero por dentro estaba destrozada. Era feo ir al programa con moretones y decir que me los hice en el juego. Llegué a pensar que no debería existir y decía ‘de repente, me lo merezco’”.

“No quiero que la gente me tenga pena”

Luego de la entrevista con Milagros Leiva, Micheille utilizó sus redes sociales para pedir que no sientan pena por ella debido a sus declaraciones.

“No quiero que la gente me tenga pena. Quiero que este video les dé la fuerza a muchas mujeres y hombres que hoy están viviendo maltrato físico y psicológico, que busquen ayuda, que denuncien, que no sean como yo que callé muchos años y hoy decidí contarles lo que viví”, comenta.