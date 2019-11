Michel Maza, el músico cubano que viviría en la indigencia por culpa de las drogas (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El cantante cubano Michel Maza Marquez fue captado en las calles de Colombia en un supuesto estado de indigencia y exhibiendo su prodigiosa voz, según informaron medios de su país como Periódico cubano.

En un video mostrado por el mencionado medio se observa al ex charanguero entonando una canción mientras un joven toca la guitarra. Maza Marquez luce con la mirada desorbitada, con un cigarro en la mano, aparentemente sucio, sin la ropa que acostumbraba usar y con sus zapatillas rotas.

La cantante peruana Lucía de La Cruz a través de su cuenta de Facebook compartió el material audiovisual en que se observa al cubano en un estado que merece la atención de su familia.

"No saben lo triste que me siento la pena que siente mi corazón de ver esto de mi Michell Maza en Colombia", escribió la intérprete de música criolla su publicación.

Michel Maza no siempre estuvo así, porque en la década de los 90 integró la orquesta 'La charanga habanera'

"No estudié en la escuela, lo mío fue sangre y oído. A los 16 años empecé con la Charanga. Me invitaron a un concierto, canté, les gustó y me quedé", dijo en una entrevista que le realizaron en el 2013.

No todo fue color rosa, porque cayó en el infierno de las drogas y en enero del 2012 fue acusado de robo en una calle de La Victoria. Fue imputado por los delitos de secuestro, intimidación y robo a mano armado.

Maza Marquez fue condenado a 25 años y el artista solo cumplió un año y medio, según el medio cubano Asere. Cuando el cantante salió de prisión se enfocó en retomar su carrera artística.

El ex "Charanguero mayor" apareció con diferente artistas como Vernis Hernández, con quien cantó a dúo la canción "Hoy tengo ganas de ti" en agosto del 2014.

Más de cinco años después, pareciera que en su vida habría recaído de nuevo y estaría viviendo en indigencia en las calles de Colombia.

Rolando Zaldívar, locutor antilla que radica en Miami, quien se reconoce amigo de Beatriz Márquez dijo al Periódico Cubano que se diera a conocer la situación en que se encontraba Michel Maza para que las autoridades colombianas puedan hacer algo por él.

“Me ha llegado un video relacionado con Michel Maza. Yo no publico cosas negativas que tengan que ver con mis amigos. Su Mamá y su hermana son mi familia. Ojalá entre todos podamos hacer algo y no criticar, porque al final, esta vida da muchas vueltas”, dijo Zaldívar al medio mencionado.