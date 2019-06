Michelle Soifer aseguró que han “manchado su imagen” al decir que su red de mercadeo es una estafa

Síguenos en Facebook

Michelle Soifer se encuentra muy molesta y estaría preparando demanda contra el programa ‘Mujeres al Mando’ luego que cuestionaran la veracidad de la red de mercadeo a la que pertenece junto a Mario Hart, Korina Rivadeneira y Christian Domínguez.

Cabe mencionar que, en el programa de Latina, se presentaron detalles de la red de mercadeo y la opinión de especialistas sobre finanzas y economía.

Todos los invitados llegaron a la conclusión que habría un riesgo tras invertir dinero en un negocio que no está respaldado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Ahora, Michelle Soifer decidió iniciar acciones legales. "Yo no estoy estafando a nadie. Jamás lo haría ni lo he hecho. Sí he tomado acción legal con mis abogados porque esos medios no van a manchar mi imagen", declaró a la prensa.

Michelle Soifer indicó durante su conversación con la prensa que ella no es imagen de la red de mercadeo, sino que ella participa como un usuario más