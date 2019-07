Kevin Blow sobre ruptura con Michelle Soifer: "Ella siempre permitió que a mí se me tildara de mantenido"

Michelle Soifer sorprendió a sus ‘michilovers’ al confirmar el fin de su relación amorosa con Kevin Blow.

La exchicareality aseguró que está "bien y tranquila", tras anunciar su soltería en medio de los rumores por su distanciamiento con el dominicano.

“Ya tenía anillo, ya tenía todo, pero no era mi momento de repente”, comentó Michelle Soifer revelando que se rompió el compromiso de matrimonio que tenía con Kevin Blow.

Ahora, en el programa de Magaly Medina, el dominicano arremetió contra su expareja, ya que él asegura que Michelle jamás lo defendió de las críticas.

“Ella siempre permitió que a mí se me tildara de mantenido y de que yo me aprovechaba, cuando ella tenía la palabra en la boca de poder decir, ‘hey esta vez se están equivocando’, pero yo nunca lo hice porque si lo hago de mí se va a ver feo”, comentó Blow por teléfono para Magaly Medina.

Luego continuó con: “Lo que pasa es que ella y yo halamos sobre todo este tema, porque ella tiende a jugar con el doble sentido y ¿es o no es? Es sencillo y listo ¿entiendes? Tú no puedes jugar que no, que mira, que el anillo, que después te explico, que después te cuento los detalles. La mujer siempre gana porque se victimiza y ya pues viste”.