Michelle Soifer se quiebra en vivo: "Si estoy gorda o flaca es mi problema" (VIDEO)

Luego de que su expareja Erick Sabater amenazara con revelar audios del fin de su relación, Michelle Soifer reapareció en el programa En boca de todos para pronunciarse sobre el tema.

"Ahora lamentablemente no (soy feliz). Es triste pero no, creo que estas cosas no son justas, no está bien. Yo hago mi vida sin hacerle daño a la gente, yo trabajo pero es injusto todo esto", dijo la popular 'Michi' sobre la actual situación que vive.

Asimismo, la exintegrante de Esto es Guerra envió un sentido mensaje a todos sus detractores que han cuestionado su aspecto físico o las decisiones que toma en su vida.

"Soy un ser humano que siente y que comete errores, entonces no puedo ir por la vida pensando qué le va a gustar a la gente, déjenme ser yo, déjenme ser libre. Déjenme hacer lo que yo quiera hacer porque es mi vida, son mis sentimientos. Si estoy gorda o flaca es mi problema, es mi decisión. Son cosas que me mortifican y me ponen triste", dijo visiblemente afectada la exchica reality.