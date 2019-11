Michelle Soifer su relación con amigo venezolano: “Salimos oficialmente, pero no somos novios”

Michelle Soifer cumplió 30 años el último sábado, y en una entrevista con Trome, confesó que ya tiene exclusividad con su amigo venezolano Giuseppe Benignini, pero todavía no son novios.

“Estoy saliendo con un chico, con Giuseppe”. Luego continuó con: “Salimos oficialmente, pero no somos novios. No salgo con otro chico que no sea él”.

La exchica reality confesó que no descarta la posibilidad de llegar a convivir con el modelo: “primero hay que ser novios, después ya viene lo demás”.

¿SE VA DEL PERÚ?

La cantante comentó que tiene un viaje planeado a Estados Unidos, pero regresará a Perú, pues tiene unos proyectos pendientes.

“Vamos a ver, aquí hay un proyecto muy lindo. Este viaje será para decidir rehacer mi vida en otro sitio. Creo que lo necesito”, confesó Michelle.