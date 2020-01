Milagros Leiva a Juliana Oxenford: “No recuerdo una entrevista memorable de ella”

Hace unos días, Juliana Oxenford comentó en el programa de Magaly Medina que no le cae bien Milagros Leiva, ya que es una persona que juega sucio.

Ahora, Milagros Leiva confesó en una entrevista para Capital, que está sorprendida por las palabras de su colega y aseguró que no recuerda alguna entrevista memorable y que no es audaz.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo (…) Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, sentenció.

En la entrevista, Milagros Leiva dejó un mensaje directo a Magaly Medina, quien confesó en la última edición de su programa que no le “cae muy bien”.

“Para las dos (Magaly y Juliana) les interesa mucho el rating. Bueno, en lugar de estar hablando tanto de mí, que trabajen y que hagan rating haciendo lo que saben hacer”, apuntó.

