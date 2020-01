En una reciente entrevista, Milagros Leiva se sinceró y reveló que padece una enfermedad crónica que le fue diagnosticada hace ocho años.

La periodista contó al diario Trome que sufre de fibromialgia, un mal reumático crónico que la he limitado en muchos aspectos de su vida. Incluso en actividades muy sencillas como alzar un vaso o abrir una puerta.

Leiva confesó que justo por ese motivo iniciaba el noticiero de ATV a las 7 de la mañana y no una hora antes como sus demás compañeros.

Al padecer fibromialgia, Milagros Leiva tuvo que dejar de escribir debido a que las manos se le hinchan. “Mis manos se hinchan, pero este año espero recuperarlas y volver a escribir”, sostuvo.

Leiva recordó que una de las experiencias más difíciles que vivió a causa de la enfermedad fue no poder cargar a su hijo. “Había momentos que no podía caminar... Una vez cargué a mi pequeño y no podía sostenerlo. Me pegué a la pared y me fui resbalando al piso para que no se caiga", dijo a Trome.

La exfigura de ATV contó que inicialmente tomaba pastillas con corticoides. Sin embargo, ha optado ahora por tomar aceita de cannabis, además practica yoga y hace meditación. “He decretado que esta enfermedad no me va a parar", acotó.

Como se recuerda, semanas atrás, Milagros Leiva recurrió a su cuenta de Twitter para dar a conocer que conducirá un programa de entrevistas en Willax TV tras su salida de ATV.