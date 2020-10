Desde sus inicios en el periodismo, Milagros Leiva se ha caracterizado por intentar retratar a sus entrevistados con todos sus claroscuros. Después de algunos meses de ausencia forzada por la pandemia, su espacio digital con entrevistas de perfil, salta de la plataforma de YouTube a la señal de Willax TV.

‘vida y milagros’. No solo es un curioso juego de palabras para hacer referencia a ella misma, es también una manera indirecta de adelantarles a sus invitados sobre qué versará la conversación. “Me parece que funciona, al toque entienden que uno pretende conocer sus vidas”, precisó la conductora de TV.

Leiva asegura que para tratar con este género periodístico hay que evitar fundamentalmente interpelar al entrevistado y aprender a escuchar desde la perplejidad, la ternura o el asombro, es decir, siempre desde una sana curiosidad.

“Cuando logras romper las barreras es muy difícil que no te contesten las preguntas que hagas, lo complicado es abrir las ‘puertas o ventanas’ del entrevistado”, admite la experimentada periodista.

“Hay cosas que no me matan la curiosidad, como la sexualidad de la gente, ni siquiera me parece de interés público. Si logras que la persona te abra su corazón, lo que te va a regalar son lecciones de resiliencia”, aconsejó.

Coyuntura nacional. De otro lado, aprovechó la ocasión para comentar la coyuntura política y el devenir del país, lamentando que el presidente Martín Vizcarra nos deja un país empobrecido, en recesión absoluta, y en duelo nacional por las cifras de fallecidos a causa del Covid-19.

“Va a tener que dar explicaciones a futuro, porque no es justo, y no nos lo merecíamos. Teníamos los mejores recursos para enfrentar la pandemia, éramos el milagro en América Latina y hoy somos la catástrofe mundial y materia de estudio en todas partes porque nos ven con asombro por el pésimo manejo de la emergencia”, deploró.

Para Milagros, el mandatario perdió la oportunidad de ser recordado como el presidente de la reforma y el que enarbolaba la bandera de la anticorrupción, ya que -afirma- es solo un “timador”.

“Este quinquenio es uno de los peores que hemos vivido en toda la historia: por tanta pelea, traición, venganza, despecho y piconería, y lo pagamos todos los peruanos”, concluyó la popular periodista.

