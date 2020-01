Milagros Leiva le responde a Juliana Oxenford: “En lugar de hablar de mí, que trabaje y haga rating”

Hace unos días, Juliana Oxenford comentó en el programa de Magaly Medina que no le cae bien Milagros Leiva, ya que es una persona que juega sucio.

“Estaría en todo el derecho de ser su serrucho porque cuando yo estaba en RPP, yo tenía mi programa de entrevistas, ella llega una hora antes... me sacaba los entrevistados ¿o sea?”, dijo Oxenford.

Ahora, Milagros Leiva confesó en una entrevista para Capital, que está sorprendida por las palabras de su colega y aseguró que no es su culpa que los invitados hayan “preferido” acudir a su programa y no al de ella.

“La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa”, comentó.

Luego continuó con: “Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”, agregó.

MENSAJE A MAGALY Y A JULIANA

Cabe mencionar que la periodista le dejó un mensaje a Magaly Medina y a Julia Oxenford tras sus polémicas declaraciones hacia ella.

“Para las dos (Magaly y Juliana) les interesa mucho el rating. Bueno, en lugar de estar hablando tanto de mí, que trabajen y que hagan rating haciendo lo que saben hacer”, apuntó.