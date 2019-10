Milagros Leiva sobre 'ampay' de Christian Domínguez: "Yo ya me harté de los sacavuelteros" (VIDEO)

Milagros Leiva se pronunció sobre el 'ampay' de Christian Domínguez y Pamela Franco tras la ruptura del cumbiambero e Isabel Acevedo.

Durante la emisión de su programa noticiero, la periodista cuestionó las declaraciones que dio Christian Domínguez a 'Magaly TV: La Firme' pues aseguró que las imágenes del 'ampay' no son evidentes.

"Le está dando un beso, si no es en la boca, es muy cerca o en el ojo. No entiendo, o quizá le está dando un beso a la nariz", bromeó.

"Yo ya me harté de los sacavuelteros. Yo ya le he dicho a Yony, tú me haces una, yo te hago tres y además yo misma lo grabo", dijo entre risas la conductora.

"En efecto, en la cámara no se le ve chapeteando, está cerca. Una preguntita Christian, ¿Qué hacías tan cerca de esta señorita que no es tu enamorada?". "Cambia de novia como de casaca, o sea, termina con una y está con otra. No te pases", explicó Milagros Leiva.