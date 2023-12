Milena Warthon prepara un espectacular concierto como cierre de año para todos sus fans. La ganadora de la gaviota de plata en el Festival Viña del Mar, se despide a lo grande de este 2023 que le trajo muchos logros para su carrera musical.

Miles de seguidores de la intérprete de ‘Warmisitay’, podrán disfrutar de su Pop Andino y previo al show, se prepara una zona de experiencia como en los conciertos de nivel internacional que sorprenderá a todos los asistentes.

Las exitosas canciones de la joven artista retumbarán en el Anfiteatro del Parque de la Exposición este 23 de diciembre cuando aparezca en el escenario de uno de sus conciertos más esperados junto a un gran elenco de baile.

Previo a este concierto, Milena visitó colegios y diferentes lugares públicos para estar más cerca de sus seguidores, cantar con ellos y tomarse fotos. “Estar más cerca de la gente que me sigue, es donde realmente se siente el cariño que recibo a diario en las redes sociales. A cada colegio que voy sin duda me reconocen y esto es gracias a las maestras que inculcan la educación a través de mi música y por eso estoy muy agradecida”.

Milena hace una especial invitación a todos sus fans

“Para el 23 de diciembre, espero ver a toda la gente que me quiere y que me ha seguido todo este año. Los conciertos que yo misma hago, son una real fiesta porque me siento en casa y así también se sentirán todos los invitados”, expresó la intérprete de Volvió a Latir.

El concierto titulado Pop Andino, edición navidad, será un show único, lleno de música, baile, luces y pantallas. Esta es la oportunidad para que las fans luzcan sus mejores trajes caracterizadas de Milena y así cantar y bailar cada uno de los éxitos de la cantautora peruana.

En esta gran fiesta navideña, Milena no estará sola, pues unirá su voz a la de grandes artistas como Renata Flores, Mauricio Mesones, Dilio Galindo de Antología, Karina Benites de ‘Amaranta’ y el Dúo Kuskaya.

¿Quién abrirá el concierto de Milena Warthon?

La popular Lucianeka será la encargada de la apertura de este gran concierto navideño. La también influencer, llegará con toda su energía para iniciar este evento que estamos seguros quedará en la memoria de cada uno de los asistentes.

Las entradas para ver a Milena Warthon en el Parque de la Exposición, están a la venta en la plataforma de Joinnus desde 35 soles.