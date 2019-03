Milena Zárate denuncia que familia de su ex cuñado la amenazó de muerte (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La conductora de televisión Milena Zárate denunció que viene recibiendo amenazas de muerte de parte de la familia de su cuñado Ítalo Vilaseca luego de que salió a favor de su hermana Greysi Ulloa.

La colombiana contó que la hermana de Villaseca le contestó mal cuando le llamó por teléfono. "Greysi me dijo 'Milena, venga que Ítalo me quiere matar. Le encontré unas conversaciones con unas viejas y él (Ítalo) agarró y empezó a pegarme. Yo estoy escondida en el baño porque él y la hermana me quieren pegar'", contó Milena sobre lo que le dijo antes Greysi.

"Es una costumbre de la hermana que siempre amenaza de muerte y yo soy testigo porque me han amenazado. Imagínate el nivel de violencia", dijo Milena.

"Ya las decisiones que tome Greysi, la voy a apoyar. Soy una persona que no se queda callada pero yo no la voy a acompañar", explicó la expareja de Edwin Sierra.