Milett Figueroa a Beto Ortiz: “EVDLV genera contenido con mi nombre y de la manera más denigrante”

No soportó más. Milett Figueroa utilizó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje a Beto Ortiz sobre las declaraciones que dio Greg Michel en la última edición de El Valor de la Verdad.

“Señores de ‘El valor de la verdad’, son incontables las veces que generan contenido con mi nombre y de la manera más denigrante... Ya no basta con quedarme callada e ignorar las miserables declaraciones de otras personas. ¿Hasta cuándo? Yo estoy en lo mío, no me meto con nadie y mucho menos hablo de nadie”, manifestó Milett Figueroa.

Luego continuó con: “No puedo entender cómo están permitiendo que una persona, que ya no sabe cómo buscar ‘fama’, se exprese de una manera tan patética contando las intimidades de las mujeres. Es absurdo que por ser personas públicas tengamos que ser expuestas a esto. Vergüenza y lástima por todos los que están involucrados. No les importa nada. ¡Qué asco!”.

Greg Michel sobre posibles demandas

El modelo comentó que no tiene miedo a las posibles demandas que Flavia Laos, Claudia Ramírez y MilettFigeroa le entablarían.

“Mi abogado y yo hemos visto todo el programa, además tenemos las pruebas para sustentar todo. No tengo miedo y estoy súper tranquilo”, manifestó Greg Michel.