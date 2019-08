Miley Cyrus niega infidelidad a Liam Hemsworth: "Lo amo y siempre lo amaré" (FOTO)

Síguenos en Facebook

Miley Cyrus negó rotundamente cualquier tipo de infidelidad hacia su expareja Liam Hemsworth, con quien se encuentra en un proceso de divorcio, tras ocho meses de matrimonio.

La cantante estadounidense admitió haber llevado una vida llena de polémicos pasajes, pero que jamás le fue desleal a quien fuera su novio por diez años.

"Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por una infidelidad. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo he dicho antes y sigue siendo cierto: amo a Liam y siempre lo haré", escribió en un extenso mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

En otro momento, Miley Cyrus asegura estar feliz con la vida que ha elegido y que lo que no puede aceptar es que digan que "miento para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar".

"No es ningún secreto que andaba en fiestas en mi adolescencia y principios de los 20. No solo fumé, sino que abogué por la marihuana, experimenté con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar en molly y soplar líneas en el baño. Arruiné y engañé en las relaciones cuando era joven", indicó la joven artista.

"Perdí un trato masivo con Walmart a los 17 por romper un bong. Me echaron del hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel de pene para su cumpleaños y lamerlo. Posé sobre una bola de demolición desnuda. Probablemente hay más desnudos míos en Internet que de cualquier mujer en la historia", continuó la cantante al repasar algunos de los episodios más recordados de su vida.

Miley Cyrus señaló que si bien estuvo separada de Liam Hemsworth durante unos años, su decisión de regresar con él y comprometerse lo hizo con total seguridad. Sin embargo, lo que pasó luego, fue "una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior".

"Soy más saludable y feliz que en mucho tiempo. Puedes decir que soy twerking, fumadora de marihuana, pero no soy una mentirosa. Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven", sentenció Miley.

Esta es la primera vez que Miley Cirus se pronuncia públicamente sobre el fin de su relación con Liam Hemsworth, anunciada dos semanas atrás. No obstante, el actor confirmó la separación días después de conocerse la noticia a través del representante de la artista: "Hola a todos. Miley y yo nos hemos separado recientemente y no le deseo nada más que salud y felicidad en el futuro", afirmó el actor en su cuenta de Instagram.

¿Miley Cyrus fue infiel?



Días después del anuncio de la separación, el diario británico publicó imágenes captadas en Italia en las que aparecen Miley Cyrus y la influencer Kaitlynn Carter en una actitud bastante cariñosa. En una de ellas la pareja parece estar besándose.

Tras la divulgación de las imágenes, la intérprete de "Mother's Daughter" compartió un mensaje en Instagram en el que transmitía tranquilidad a pesar de la separación de su todavía esposo.