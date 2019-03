Millet Figueroa: "No soy solo un cuerpo bonito"

Síguenos en Facebook

La modelo y actriz Milett Figueroa, quien se alista para encarnar desde mayo a la “Brasileña” en la obra Pantaleón y las visitadoras, el musical, señaló que más allá de la imagen sexy que proyecta ante las pantallas, es una mujer que puede realizar múltiples papeles. Así lo dio a conocer ayer en el programa Encendidos de RPP Noticias.

“¿Cómo va mi preparación para Pantaleón? Bien, todo bien. Justo comentaba con mis compañeros que hemos tenido bastante promoción. Qué tal marketing y creo que es porque la historia está basada en un libro interesante y que llegó al cine”, comentó Figueroa en referencia a la novela del premio Nobel Mario Vargas Llosa y a la película que dirigió Francisco Lombardi, quien tuvo como estrellas a Salvador del Solar y a la actriz colombiana Angie Cepeda.

CELEBRA A SALVADOR

Milett también aplaudió la designación de Salvador del Solar, que fue ministro de Cultura con Pedro Pablo Kuczynski, como primer ministro con el presidente Martín Vizcarra.

“Me da mucho gusto que se les dé la oportunidad a actores para asumir cargos públicos. Creo que por nuestra formación tenemos la capacidad de entender la problemática en la sociedad”, apuntó la joven actriz. Recordemos que Del Solar también tiene formación de abogado y ha cursado una maestría y estudios en el extranjero.

HUMILDE

La modelo afirma que no se considera una bomba sexy, pero le gusta cómo se ve.

“No me considero una bomba sexy. Me gusta cómo soy, me gusta cómo me veo y me gusta verme bonita. Pero la sensualidad es un recurso que apelo cuando un director me propone hacerlo. De hecho, muchos de mis papeles tienen una cuota de eso, pero creo que más allá de un cuerpo está el talento. Creo que eso me marca más, no soy solo un cuerpo bonito”, expresó Figueroa, quien también busca destacar en el canto y el baile. “Creo que uno nunca deja de aprender”, concluyó.