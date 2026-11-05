Mimy y Tony Succar, madre e hijo, cantante y exitoso productor, celebran un nuevo logro en su carrera musical que une el talento con la fuerza de la sangre. “Mimy & Tony: La creación de un sueño”, documental sobre la lucha de una familia por lograr reconocimiento en la industria musical; tras su paso por las salas de cine locales, ahora está disponible en Estados Unidos en las plataformas Disney Plus y Hulu como una de las grandes apuestas de fin de año.

“En un inicio pensé en hacer una buena producción para mi canal de YouTube para que la gente conociera más del proyecto con mi madre, pero a medida que avanzaba la historia vi que tenía potencial para algo más grande”, cuenta Tony Succar.

¿En qué momento te diste cuenta que tenías entre manos un material muy rico?

Tony: Durante mi rutina de trabajo y en la vida diaria, siempre tengo una cámara grabando y por eso he acumulado horas de horas de material. Cuando salimos nominados al Grammy sentí que la historia del éxito de mi mamá se había completado y allí trabajé el documental que presenté en festivales y se estrenó en cines en Perú. Poco después ganamos el Grammy, lo que le dio más peso a la historia, así que decidí reeditarlo para intentar llegar más lejos y tocar las puertas de plataformas como Netflix o Disney Plus sin tener ningún contacto.

Desde que presentaste el documental a plataformas, ¿cuánto tiempo pasó para que lograras tu objetivo?

Tony: Pasaron dos años. En un momento me di por vencido porque mi agente me dijo que las plataformas no estaban buscando este tipo de material, sino drama y ficción, y me sugirió lanzarlo en YouTube. Pero yo sentía en mi interior la visión de que debía ir a una plataforma grande. Hace como 5 semanas me llamaron para decirme que Disney Plus y Hulu querían el documental para su mercado latino en EE. UU. Es así que se estrenó el 1 de noviembre.

¿Mimy, cómo tomas que una plataforma como Disney se haya interesado en tu historia?

Me siento muy emocionada, realmente nunca pensé que llegaríamos tan lejos. He recibido muchísimos mensajes de amistades diciéndome que han llorado al ver el documental que cuenta mi proceso desde los inicios. Nos sentimos muy felices y orgullosos, todo gracias a la gran visión de Tony, que siempre nos da sorpresas a la familia.

"Un cineasta me dio un consejo una vez: la mejor cámara es la que tienes en la mano. Como camarógrafo tienes que estar pilas y, cuando presientes que algo va a pasar, prendes y grabas sin esperar. Tengo la habilidad de anticipar esos momentos antes de que sucedan y no le tengo miedo a grabar todo el tiempo por si acaso", dice Tony Succar.

Desde que empezó todo este sueño, has confiado en tu hijo a ciegas, sabes que lo que él hace funciona.

Mimy: En la familia le decimos que es el genio porque calladito hace las cosas; él empieza a trabajar solo, no duerme ni come, por lo que con mi esposo dijimos que hay que dejarlo porque él tiene la visión. Él es todo para mi carrera: mi productor, mi coach... todo se lo debo a él y eso se refleja en la película.

¿Tony, al filmar, te guías solo por tu intuición?

Un cineasta me dio un consejo una vez: la mejor cámara es la que tienes en la mano. Como camarógrafo tienes que estar pilas y, cuando presientes que algo va a pasar, prendes y grabas sin esperar. Tengo la habilidad de anticipar esos momentos antes de que sucedan y no le tengo miedo a grabar todo el tiempo por si acaso.

¿Cuándo veremos el documental en Latinoamérica?

Nos pidieron un poco de tiempo porque analizan los resultados, por lo que estamos haciendo mucha promoción para llegar al público anglosajón y al público masivo latino en Estados Unidos. Para nosotros es un orgullo que una película basada en peruanos, hecha entre Perú y Miami, esté en plataformas como Hulu y Disney Plus. Aunque cada territorio tiene sus propias reglas y ejecutivos que deciden, la gente en Perú escribe constantemente en los comentarios preguntando cuándo se estrenará allá. Sé que la gente que lo vea va a volver a llorar y a emocionarse.

¿Mimy, qué pasaría si gracias al documental en Estados Unidos empiezas a recibir ofertas para grabar en inglés?

Tendré que buscar una maestra de inglés porque en mi familia siempre se burlan de mí diciéndome que hable en español porque nadie me va a entender. Pero, ya en serio, me gustaría ese reto; me encanta la música country, pienso que hay japoneses que cantan en español o americanos que cantan con su propio dejo y esa es la gracia. Siempre todo lo dejo en manos de Dios; lo que Dios quiera siempre va a ser bienvenido.