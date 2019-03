​Ministerio Público dio detalles sobre la detención del novio de Melissa Loza (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Guillermo Peñaloza Girao, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, reveló algunos pormenores respecto a la detención de la pareja sentimental de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez Noval, quien fuera denunciado por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

Según reveló el fiscal, se le abrió una investigación policial a Álvares Noval luego de que su medio hermano manifestara ante las autoridades "que posiblemente había droga al interior de su domicilio", inmueble del que es copropietario con el novio de la ex integrante de Esto Es Guerra.

Tras realizar una revisión en los distintos ambientes de la vivienda -a excepción del que le correspondía a Juan Diego Álvarez por no estar presente durante la diligencia- personal de la Dirandro encontró en el interior de unas zapatillas 258 gramos de marihuana.

Una hora después, cuando el imputado junto a Melissa Loza llegaron a su hogar, le dieron razón sobre la denuncia que pesaba sobre él, por lo que se procedió a revisar su habitación con la presencia del fiscal adjunto.

Peñaloza Girao sostuvo que Juan Diego Álvares no opuso resistencia y que además se mostró colaborador con los encargados de la investigación, quienes encontraron en un tacho de basura, semillas y tallos de marihuana, manifestando él que es consumidor de esta sustancia, por lo que se levantó el acta correspondiente a la diligencia realizada con la formalidad de ley, según precisó el representante del Ministerio Público.

"Yo nunca vi la droga"

Melisa Loza, en una entrevista con Milagros Leiva, señaló que durante el allanamieto al departamento de su novio en el distrito de Miraflores se produjo muchas irregularidades.

"15 agentes llegaron a la casa. No había fiscal. Los fiscales llegaron media hora a 40 minutos después. Yo estaba totalmente vulnerable. No entendíamos qué pasaba. Exigimos el permiso de allanamiento y no había (...) entonces mi novio me dice 'amor, graba'", indicó la exchica reality.

Asimismo, indicó que "lo más indignante es que cuando se llevan a mi novio estando yo presente, yo nunca vi la droga. Nunca la vi, ni mi novio. La encontraron dos horas antes y nunca me enseñaron nada".