Miss Trujillo Claudia Meza envía mensaje a jóvenes antes de emisión de 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

Claudia Meza, reina de belleza que lleva la corona del Miss Trujillo, envió un mensaje a todos los jóvenes, con la intención de incentivar a que nunca se queden callados frente a un caso de violencia.

Por medio de un video del Ministerio Público, la modelo se pronunció tras sentar su denuncia. "La Miss Trujillo 2019, Claudia Meza, invocó a los jóvenes a denunciar ante las autoridades cualquier acto de violencia contra la mujer", dice la publicación.

"Eh venido aquí a la fiscalía a denunciar y quiero hacer un llamado a todas las niñas, adolescentes y mujeres, que no tengan miedo de denuncias. Yo estoy confiando en la ley, que se hará justicia", dijo en la grabación.

Recordemos que la Miss Trujillo, ha roto su silencio para sumarse a la denuncia policial que días atrás hizo Poly Ávila, quien fue drogada en una fiesta en Asia donde participaron algunos chicos reality. La reina de belleza aseguró que fue Nicola Porcella y otros hombres quienes exigieron que las presentes tomaran la bebida.

Meza aseguró en Magaly TV, la firme que fue el chico reality Nicola Porcella quien repartió la bebida: "Lo repartía Nicola, pero yo no sé si es que él ha sido la persona que lo preparó, yo no puedo decir eso porque no lo he visto", manifestó la joven modelo.