Miss Trujillo: Esta es la denuncia policial que hizo en la comisaría de Asia (FOTOS)

Síguenos en Facebook

La Miss Trujillo Claudia Meza llegó ayer hasta la comisaría de Asia y entabló una denuncia por el delito de violación de la libertad sexual ententativa de violación sexual.

La joven modelo de 21 años se presentó junto a su madre y su abogada para denunciar que también fue drogada en la misma fiesta donde estuvo Poly Ávila.

Según las declaraciones que dio Claudia Meza a la policía, ella fue invitada a la parrillada por Nicola Porcella a través de un mensaje vía WhatsApp. Asimismo, señaló que ella llegó hasta la vivienda de Nicola donde se encontraban dos camionetas, una de ellas del integrante de 'Esto es Guerra' y la otra de Faruk Guillén Giadalah, con las cuales se dirigieron hasta el condominio en Asia.

En otro momento de su declaración, la reina de belleza se refirió a la situación que habría ocurrido para que hayan terminado drogadas.

"Estaban exigiendo una a una para que tomen el shot de jager y no aceptando un no como respuesta, llegándome a servir uno que no lo tomo tirándolo al grass y al percatarse que no lo tomé el señor Nicola Porcella exigió que tomara otro por no haberla visto tomar el primero", detalló Claudia Meza.

Sobre su desmayo

Tras haber sido presuntamente drogada, Claudia Meza narró los momentos de terror que vivió al dirigirse a una habitación con Paula Ávila, en la cual terminó desmayada.

"Paula Ávila me mencionó '¡nos han drogado, nos quieren violar!', quedándome sola con Paula y cerrando la puerta de la habitación y la mampara que se encontraba en la misma, para luego sentarme en la cama de la habitación en donde se desvaneció", sostuvo la Miss Trujillo, quien agregó que fue reanimada por Nicola Porcella y Daniela Arroyo.

Finalmente, Claudia Meza aseguró que el señor Faruk Guillén la asedió y forzó para aprovecharse de ella. Sin embargo, logró salir de la habitación al ver que tocaban insistentemente la puerta.