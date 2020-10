La modelo Patricia del Valle decidió salir al frente para acusar al fotógrafo Alexander Neumann de acoso sexual. Ella contó que antes de dicho hecho, ocurrido a finales del 2017, jamás había trabajado con él y, desde que llegó a la sesión de fotos, sintió que Neumann estaba bajo los efectos del alcohol.

“Yo estaba sentada en el mueble y él se sentó a mi costado. Empezó a hacerme preguntas mientras me acariciaba la espalda. Le indiqué en dos ocasiones que no me agradaba que haga eso”, se lee al inicio del escrito que publicó en su Instagram.

Luego, contó que Neumann le pidió ir a una locación solos. “Cuando me paré, él rápidamente se sentó y me apretó los brazos, ató mis piernas con sus piernas intentando besarme y ponerme encima de él”, agregó. La modelo aseguró que gritó para que el personal de la producción la ayude, sin embargo, nadie acudió a su llamado de auxilio.

“Cuando salí temblando, llorando y le dije (al personal) por qué nunca me ayudó. El argumento fue que no podía hacer mucho, y que él (Alexander Neumann) ya lo había hecho anteriormente con otras chicas”, añadió.

El caso no quedó ahí. Patricia del Valle recordó que el episodio se repitió en una reunión que compartió con amigos en común. Ella señaló que el fotógrafo volvió a intentar hacer lo mismo de la anterior oportunidad y, al final, la amenazó afirmando que él era un personaje y que ella “ya iba a caer”.

Tras lo ocurrido, según la modelo, Neumann la seguía buscando y la contactaba por redes sociales para ofrecerle una disculpa, incluso se ofreció a enviar sus fotos de ella a agencias internacionales de modelaje, pero la idea no le agradó y lo dejó ahí.

Finalmente, Patricia del Valle señaló que se armó de valor para contar dicha situación y afirma sentirse fuerte pese a todo lo que ha pasado.

VIDEO RECOMENDADO

Ayacucho: Modelo denunció ataque con machete tras defenderse tocamientos indebidos

Ayacucho: Modelo denunció ataque con machete tras defenderse tocamientos indebidos