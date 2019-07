Mónica Cabrejos: "Un asunto carnal no es igual a una relación sentimental" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La periodista Mónica Cabrejos aseguró que hace un largo tiempo no tiene ninguna relación sentimental y que un asunto carnal no es lo mismo a una cuestión seria.

"Un asunto carnal no es igual a una relación, un affaire, un saliente. Hace mucho tiempo que no tengo un novio oficial porque me he acostumbrado a lo fácil, al no me hagas trabajo, no me molestes", expresó en Magaly TV.

Cabrejos también se refirió sobre el argentino Renzo Spraggon, quien había dicho que era su pareja y que quería contraer matrimonio.

La periodista negó que haya tenido una relación Spraggon. "Yo nunca me hago la santa. Soy una mujer empoderada en mi sexualidad, tengo el derecho de escoger a quién considero para una relación seria, un noviazgo, una amistad, un momento de felicidad, 10 minutos de amor o 5 segundos de placer", indicó.

Asimismo, Mónica Cabrejos aclaró que Renzo Spraggon fue contratado por la productora que trabajaba con ella y que usaba su maquillaje.