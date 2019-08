Mónica Cabrejos revela detalles de cómo fue su ingreso al programa 'Al sexto día'

Síguenos en Facebook

Tras su debut como conductora del programa sabatino "Al sexto día", Mónica Cabrejos contó detalles de cómo se produjo su ingreso al programa ante las declaraciones que dio Olenka Zimmermann.

“Estoy contenta, adaptándome a un ritmo nuevo y ajustando mis horarios. Esta semana ha sido bien complicada porque tengo función (su unipersonal en La Estación de Barranco), la radio todos los días y también tengo que darme tiempo para grabar, locutar y escribir”, señaló la periodista a El Comercio.

Asimismo, Mónica Cabrejos aclaró que ella nunca se postuló para el puesto, sino que la llamaron para ofrecerle la conducción del programa.

“Me llamaron por teléfono, ya me había comentado en algún momento Renzo. Hay que aclarar que a mí me llamaron, yo no me ofrecí. Yo estoy muy agradecida que me hayan confiado la responsabilidad”, expresó Mónica Cabrejos.

Finalmente, la exvedette prefiere no dar importancia a los comentarios de la exconductora y enfocarse en su nueva etapa laboral.

“Yo recién me incorporo, soy una trabajadora más. Yo puedo hablar de lo que vivo yo, no de lo que han vivido otras personas cuando yo no he estado. En realidad, casi nunca me fijo en el pasado, para mí ‘Al sexto día’ empieza desde que empecé en el programa”, sentenció Cabrejos.