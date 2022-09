La actriz Natalia Salas recientemente reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama; sin embargo, esto no ha mermado sus ganas de seguir trabajando y se encuentra enfocada en el estreno de la obra “Las Chicas de 4to C”, cuyo estreno será este 29 de septiembre en el teatro Pirandello.

En una reciente entrevista con el diario El Popular, la actriz reafirmó que seguirá trabajando hasta que el médico le diga que no puede seguir en el escenario. Además, aclaró que no dejará de hacer las cosas que le gustan por su diagnóstico.

“No voy a detener mi vida por el tratamiento. Tengo un viaje a fin de año, he hablado con mi oncólogo y vamos a organizar las quimios... Creo que es importante no ponerle pausa a tu vida porque tienes un diagnóstico positivo, hay que enfrentarlo y seguir andando y eso es lo que estoy haciendo”, señaló al citado medio.

Además, Natalia Salas reveló que ha tenido conversaciones con la productora de la obra para conseguir una peluca para seguir trabajando en medio de su lucha contra el cáncer. “Voy a tener quimioterapias, entonces ni bien empiece las quimios me voy a rapar y me voy a hacer microblanding para no quedarme pelona de las cejas”, contó a Infobae.

Por otro lado, Natalia Salas también confesó que seguirá planeando su matrimonio con su prometido Sergio Coloma, con quien mantiene una sólida relación y tiene un hijo. Cabe señalar que, según palabras de la actriz, su pareja ha sido un pilar importante en su lucha contra el cáncer.

“Bueno, fecha (para el matrimonio) nunca tuvimos, ya cumplimos un año (desde su compromiso) y de hecho, el otro día dijo que para junio, de repente voy a estar pelona, pero tengo que aprovechar porque sino se me pasa, ya dijo junio, ya veré con peluca o con moño, ya veré que hago”, contó.

“Las Chicas de 4to C” estrena este 29 de setiembre y estará hasta diciembre próximo en la cartelera del teatro Pirandello. La obra de Los Productores tiene una duración de dos horas y se realizará de jueves a sábado a las 8:30 p.m., y domingos a las 7:00 p.m.

