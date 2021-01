La conductora de televisión y empresaria, Natalie Vértiz, muy mortificada, alertó a todos sus seguidores y al público en general que gente inescrupulosa está utilizando el nombre de su escuela de modelos ModeLab para pedir fotos de adolescente e incluso dinero.

“Gracias a Dios seguimos con ModeLab, pero es lamentable que haya personas que quieran hacer daño y sobre todo, es un peligro. Las únicas que me manejamos las cuentas de ModeLab soy yo, mi socia y una persona más”, señaló muy preocupada Natalie Vértiz en América Espectáculos.

“Se han inventado una razón social, han pedido fotos a menores de edad y es bastante alarmante para mí como madre de familia y dueña de la escuela que les quieran ver la cara a todos los demás. Pido que no confíen en nadie, si desde la cuenta oficial de ModeLab no hemos escrito, entonces no somos nosotros. Tengo miedo que puedan estafar a las personas”, añadió la empresaria.

Pero las malas noticias continúan para Natalie Vértiz porque se acaba de enterar de que le hackearon su fanpage en Facebook para poner fotos de mujeres en ropa de baño.

“Estoy bastante fastidiada porque yo tenía un fanpage en Facebook, recién me he dado cuenta de que me han hackeado y han puesto fotos de chicas en bikini. Me he quedado helada de que haya gente tan mal intencionada que quieran robar algo tan personal como el fanpage. Estoy bastante mortificada parece que tendré que cerrarlo y crearme otro nuevo”, se quejó la modelo.

Natalie Vértiz advirtió a todos sus seguidores que por ahora no tiene cuenta en Facebook y que estén alerta por los peligros que suceden en las redes sociales.